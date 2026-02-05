Bunlar da ilginizi çekebilir

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, bir sonraki maçına, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda, 14 Şubat günü Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno karşısında çıkacak.

Rakibine ilk yarıda 5 sayı fark veren Nilüfer Belediyespor, soyunma odasından farklı bir enerjiyle çıktı. İkinci yarıda savunmadaki sıkı markajını sürdüren ve hücumda etkili hale Bursa temsilcisi, bu periyodu 18-11 kazanarak, toplamda 29-27'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

BURSA (İGFA) - Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor, ilk yarıyı 16-11 geride tamamlamasına rağmen ikinci yarıdaki kararlı oyunuyla maçı tersine çevirmeyi başardı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto Spor Kulübü deplasmanında kazandığı 29-27'lik galibiyetle sezonun 21. haftasını başarıyla geride bıraktı.

