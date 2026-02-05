Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, World Abilitysport Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçilerek Türkiye'yi paralimpik sporların küresel yönetiminde üst düzeyde temsil edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, World Abilitysport Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Seçim, İstanbul'da gerçekleştirilen ve yoğun gündem maddelerinin ele alındığı Yönetim Kurulu toplantısında yapıldı.

World Abilitysport Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Dr. Aksu'nun Başkan Yardımcılığına getirilmesiyle birlikte, federasyonun üst yönetiminde daha kapsamlı sorumluluklar üstleneceği belirtildi. Bu görevlendirmenin, federasyonun stratejik hedeflerinin hayata geçirilmesinde koordinasyonun güçlendirilmesine ve uluslararası temsiliyet kapasitesinin artırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Paralimpik sporlar alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Dr. Aksu'nun, uluslararası spor yönetişimi konusundaki birikimi ve kapsayıcı spor anlayışının, World Abilitysport bünyesinde yürütülen çalışmalara önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.

Göreve ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Murat Aksu, Başkan Yardımcılığı sorumluluğunu üstlenmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, engelli bireylerin spora erişiminin artırılması ve sporcuların gelişiminin desteklenmesi amacıyla uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Dr. Aksu'nun bu göreviyle birlikte, bedensel engelli sporlarının küresel ölçekte daha görünür, erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sunması hedefleniyor.