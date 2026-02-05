Konya Karatay Belediyespor Kulübü Halter Takımı sporcusu Berk Esergün, Türkiye Halter Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile Karatay'ın spor alanındaki başarılarını taçlandırdı.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Tokat'ta düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

Ali Yücel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Karataylı sporcular farklı kategorilerde Konya'yı temsil etti.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından 27 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenen Recep Yazıcıoğlu Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda yaklaşık 600 sporcu mücadele etti.

Karatay Belediyespor Kulübü Halter Takımı sporcusu Berk Esergün ise organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

79 kg kategorisinde mücadele eden sporcu; koparma hareketinde 110 kilogram, silkme hareketinde 155 kilogram kaldırarak toplamda 265 kilograma ulaştı.

Bu derecesiyle altın madalya kazanan Esergün, Türkiye şampiyonu olarak kulübünü ve Konya'yı gururlandırdı.

KILCA: KARATAY SPORUN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye Halter Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcuları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın sporun tüm branşlarında yeni başarılar elde etmeye devam edeceğine inandıklarını vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, emeği geçen sporcu, antrenör ve aileleri kutladı. Karataylı sporcuların ili başarıyla temsil ettiğini ifade eden Kılca, şunları kaydetti; 'Sporun her alanında gençlerimizin yanında olmak ve onların gelişimine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizi spora teşvik etmeye ve başarı yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.'



