İzmir'de Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları ve ailelerini unutmadı. Kadınlar ve Çocuklar için özel olarak düzenlenen Doğal Yaşam Parkı Gezisi, hem eğlenceli hem de öğretici anlara sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - Çocuklar, İzmir'in en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan parkta birbirinden farklı hayvan türlerini yakından görme fırsatı yakaladı. Çiğli Belediyesi'nin sağladığı servislerle güvenli ve konforlu bir şekilde parka ulaşan minikler, doğanın güzelliklerini keşfederken hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi. Aileler ise çocuklarının mutluluğunu paylaşarak keyif dolu bir gün geçirdi.

MUTLULUK DOLU ANLAR

Gezi boyunca çocukların yüzlerindeki gülümseme görülmeye değerdi. Çiğli Belediyesi, özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik projeleriyle dikkat çekiyor. Yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen bu gezi, hem sosyal dayanışmayı güçlendirdi hem de çocuklara unutulmaz bir tatil anısı kazandırdı.

BAŞKAN YILDIZ: 'DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDEKİ HEYECAN GÖSTERİYOR'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşayan miniklerin yarıyıl tatilini doya doya geçirmelerini istediklerinin altını çizdi. Yıldız, 'Çocuklarımızın ve kadınların mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Yarıyıl tatilinde onların yanında olmak, hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamak bizim görevimiz. Doğal Yaşam Parkı gezimizde çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek, bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Çiğli'de sosyal belediyeciliği güçlendirmeye ve ailelerimizin yaşamına dokunmaya devam edeceğiz' diye konuştu.