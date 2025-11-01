Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 139 milyon 500 bin TL bedelle ihale edilen 'Dağbeli-Bayatbademleri-Akkoç-Çomaklı-Garipçe Mahalleleri ve Çevre Mahalleleri İçme suyu Yapım İşi' kapsamında önemli bir altyapı yatırımına başladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü içme suyu seferberliğine kararlılıkla devam ediyor. Kent genelinde artan nüfus ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak su temininde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen ASAT, bu kapsamda Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinin kırsal bölgelerinde de yoğun altyapı çalışmaları yürütüyor. Modern teknolojiyle donatılmış ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla hem mevcut hatların yenilenmesi hem de yeni yerleşim alanlarına içme suyu ulaştırılması sağlanıyor.

100 BİN METRELİK YENİ ALTYAPI

139 milyon 500 bin TL bedelle ihale edilen 'Dağbeli-Bayatbademleri-Akkoç-Çomaklı-Garipçe Mahalleleri ve Çevre Mahalleleri İçme suyu Yapım İşi' kapsamında önemli bir altyapı yapıtımı başladı. Proje ile birlikte 15 bin metre isale hattı, 34 bin metre şebeke hattı ve 51 bin metre abone şube yolu olmak üzere toplam 100 bin metre içme suyu iletim hattının yenileme ve yeni imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla birlikte bölgenin içme suyu altyapısı uzun yıllar boyunca güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet verecek hale getiriliyor.

5 BİN ABONEYE KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan yaklaşık 5 bin abonenin içme suyu bağlantıları yenilenecek, mahallelerin su temini güvence altına alınacak. Çalışmalar sonucunda bölge halkı, kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

MUHTARLARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağbeli Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaçar şöyle konuştu, 'Mahallemizdeki içme suyu boruları çok eskiydi, sık sık patlaklar oluyordu. Şimdi borularımız yenileniyor, su kayıpları azalacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum'' dedi. Akkoç Mahallesi Muhtarı Hasan Şahin ise, 'Nüfus artışıyla birlikte su ihtiyacımız da çoğalmıştı. ASAT ekipleri mahallemize gelip sorunları yerinde gördü ve kısa sürede çalışmalara başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz'' dedi.

VATANDAŞLAR DA ÇALIŞMADAN MEMNUN

Bağdemağacı Mahallesi Muhtarı Selda Yavuz ise, 'İçme suyumuz Çomaklı'dan geliyor ve borular oldukça eskiydi. ASAT ekipleri hem depolarımızı yeniledi hem de hatları değiştiriyor. Bu hizmet için Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASAT'a teşekkür ederiz'' dedi. Mahalle sakini Gülperi Kuntar ise, 'Borularımız eskiydi, su sıkıntısı yaşıyorduk. ASAT ekipleri boruları yeniliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASAT'a teşekkür ederiz'' dedi.