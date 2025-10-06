Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı sosyal yaşam alanlarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan'ın geleceğine yönelik birçok projeye imza atan ve ilçeyi sosyal tesislerle donatan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bugüne kadar toplam 46 adet modern sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sundu.

'KAYSERİ'NİN EN BÜYÜK TESİSİ, HER ALANDA HİZMET VERİYOR'

Kocasinan'ı her geçen gün daha modern ve konforlu bir ilçe haline getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak amacıyla modern sosyal tesisler yaptıklarını ifade etti. Mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, 7'den 70'e herkese hizmet sunduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kayserililerimize daha iyi imkânlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizi yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede toplam 46 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Özellikle geçen yıl kazandırdığımız Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi Sosyal Tesisi, Kayseri'nin en büyük ve her alanda hizmet veren tesisidir. Tesisimizde tam olimpik kadın ve erkek olmak üzere iki yüzme havuzu, fitness, pilates, aerobik gibi sporların yapıldığı bir spor merkezi ve çocuklar ile gençlerin farklı aktiviteler yaptığı alanlar bulunuyor. Ayrıca hizmete sunduğumuz Kuşçu Su Sporları Merkezi ile Kayseri'mizde su sporlarının yapılabildiği, nitelikli ve her türlü donanıma sahip tesisi kazandırdık. Bu yıl ise Erkilet Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi ile Uğurevler Aile Sağlık Merkezini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

'KOCASİNAN'DAN HER YAŞ GRUBUNUN İLGİSİNİ ÇEKECEK YAŞAYAN BİR KÜTÜPHANE'

Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca Sinan Kütüphanelerinin Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde vakit geçirecekleri, hayatlarına değer katacak mekânlar inşa ettiklerini söyledi. 'Gençlerimiz bizim gözbebeğimizdir. Gençlerimiz için ne yapsak azdır.' diyen Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan bölgelere Sinan Kütüphanesi kazandırdıklarının altını çizerek, 'Fevziçakmak Mahallesi'nde açtığımız Sinan Kütüphanesi ile gençlerimizin ders çalışabilecekleri ve verimli vakit geçirebilecekleri bir tesis daha kazandırdık. Osmangazi Mahallemizdeki kültür merkezimiz de kütüphane olarak hizmet vermeye başladı. Ayrıca burada bebek ve çocuk kütüphanesi bölümleri ile farklı bir merkez oldu. Tesisle birlikte bir de Kafe Sinan'ı bölgeye kazandırmış olduk. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize renk ve heyecan katıyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri mekânları inşa etmek ve hayata geçirmektir.' diye konuştu.

'KOCASİNAN'DA YAŞAMAK AYRICALIKTIR' DEDİRTENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ'

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileriye taşımak için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayarak, 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıktır' dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.