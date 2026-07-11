Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği muhtar buluşmalarını bu kez Mithatpaşa Mahallesi'nde sürdürdü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Mithatpaşa Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra başkan yardımcıları ile ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da hizmet üretirken vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye büyük önem verdiklerini belirterek, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümleri birlikte üretiyoruz.' diyen Başkan Çolakbayrakdar, 'Muhtarlarımızla ve ilgili birim müdürlerimizle birlikte mahallelerimizin mevcut durumunu değerlendiriyor, hemşehrilerimizin taleplerini tek tek ele alıyoruz. Çözüm Merkezimize ulaşan başvuruların yanı sıra sahada yaptığımız gözlemlerle ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, çözüm süreçlerini hızlandırıyoruz. Yaz boyunca bütün mahallelerimizi ziyaret ederek istişarelerimizi sürdüreceğiz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha güvenli ve daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamak' dedi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yapılan değerlendirmelerde en önemli beklentinin Kocasinan Akademi olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların bu yöndeki taleplerinin kendilerini memnun ettiğini vurguladı.