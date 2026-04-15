Kayseri Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, öğrencilerde sürdürülebilir doğa bilinci oluşturmak amacıyla pilot olarak belirlenen iki okulda tarım uygulama alanları hazırlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Geleceğin teminatı olan çocukları toprakla buluşturarak hem eğitici hem de ilham verici örnek bir projeyi daha hayata geçirdiklerine dikkat çeken Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman sağlıklı nesiller oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine destek olduklarını belirterek, 'Toprakla büyüyen nesiller, güçlü yarınlar demektir' dedi.

Çocukları tarımla buluşturan projenin Türkiye'ye model olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak insan odaklı ve sürdürülebilir projeler üretmeye devam ediyoruz. Organik tarımı teşvik ederek hem sağlıklı gıdaya erişimi artırıyor hem de çocuklarımızı erken yaşta bilinçlendiriyoruz. Bu projenin yalnızca şehrimizde değil, tüm Türkiye'de örnek alınacak bir model olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü biz biliyoruz ki toprağa atılan her doğru adım, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Geleceğimizin mimarı olan evlatlarımızı doğayla buluşturmak, onların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Toprağa sevgiyle dokunan her bir çocuğumuz, aslında yarınlarımızı umutla yeşertmektedir. Bu anlamlı projeyle çocuklarımız, üretmenin bereketini, paylaşmanın güzelliğini ve doğaya saygının önemini yaşayarak öğreniyor. İnanıyorum ki burada atılan her tohum, sadece bir bitki değil, aynı zamanda bilinçli, sağlıklı ve duyarlı nesillerin filizlenmesine vesile olacaktır.' İfadelerine yer verdi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Şehit Suat Sarı Anaokulu Müdürü Elife İşler ise 'Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a, öğrencilerimizde doğa bilinci oluşturulması noktasında desteklerinden dolayı çok müteşekkiriz. Çok mutluyuz. Öğrencilerimizle birlikte ağaç dikmek, geleceğe bir ayak izi bırakabilmek bizim için çok kıymetliydi. Öğrencilerimizle ileriki zaman diliminde ekim ve dikim çalışmaları yapacağız. Aromatik bitkiler, değişik sebzeler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Onların bunları tanımasını, dalından sebzeyi veya farklı bitkiyi koparmasını, denemesini ve yemesini, bunun nasıl öğretildiğini görmesini istiyoruz. Ağaç yaşken eğilir. Doğa bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Küçük yaşta ektiğimiz tohumlar filizlenerek çocuklarımızla birlikte büyüyor. Doğaya, insana, çevreye saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.' diye konuştu.

Hazırlanan tarım alanına fidanı toprakla buluşturan ve bir de can suyu veren minik çocuklar da Başkan Amca'larına teşekkürlerini iletti.