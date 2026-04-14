Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK), yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların sunum para birimine çevrilmesine ilişkin yeni standardı Resmi Gazete'de yayımladı. Karar, uluslararası standartlarla uyumu amaçladı.
ANKARA (İGFA) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 3 Nisan 2026 tarihli kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Yüksek Enflasyonlu Sunum Para Birimine Çevrim' başlıklı standart, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesi uyarınca Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nun (IASB) ilgili değişikliğine uyum sağlamak amacıyla kabul edildi.
Karar, özellikle yüksek enflasyon ortamında faaliyet gösteren işletmelerin finansal tablolarının sunum para birimine dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.
Bu düzenleme ile muhasebe ve bağımsız denetim süreçlerinde uluslararası uyumu güçlendirmeyi hedeflendi.
Söz konusu kararın ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz