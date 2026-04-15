Türkiye'nin köklü gıda markalarından Çarşıbaşı Gıda Genel Müdürü Lütfi Çarşıbaşı, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi başkanlığına adaylığını açıkladı

Mehmet UZEL KAYSERİ (İGFA)

9 Mayıs'ta gerçekleşecek Mimarsinan OSB başkanlık seçiminde aday olduğunu İGF Haber Ajansı'na açıklayan Türkiye'nin en eski gıda ve şekerleme işletmesi lan Çarşıbaşı Gıda'nın genel Müdürlüğünü yapan Lütfi Çarşıbaşı, 'Üretimin içinde gelen ve sahayı yakından tanıyan bir anlayışla Mimarsinan OSB için çalışmata talibim.

Ortak akıl ve kararlı bir yönetim anlayışıyla OSB'mizi birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum .Üyelerimizin desteklerini bekliyorum' dedi..