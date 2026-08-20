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Fuar38 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin Kayseri'nin ortak heyecana dönüştüğünü belirten Kocasinam Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,''Örnek ve model şehir Kayserimizi,kültürün,snatın,müziğin ve sosyal hayatında merkezi haline getirmek için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Kocasinan'da THM sanatçısı Ayşen Kaya,yıllardır hafızalarda yer eden eserleriyle Kayserililere nostalji dolu bir akşam yaşattı.

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından FUAR 38 etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Ayşen Kaya, sesine kendine özgü yorumuyla seslendirdiği şarkılarla geceye damgasını vurdu..

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