İstanbul Maltepe Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda açtığı 'Emekli Dayanışma Evi', uygun fiyatlı ikramları ve huzurlu atmosferiyle ilçedeki emekli yurttaşların öncelikli tercihi haline geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin açtığı 'Emekli Dayanışma Evi', uygun fiyatlı ikramlarıyla emekli yurttaşların öncelikli tercihi haline geldi. Kentin temposundan uzaklaşmak isteyen emekli vatandaşlar, gün boyunca bu merkezde bir araya gelerek sosyalleşme imkânı buluyor. Günün erken saatlerinden itibaren kapılarını açan Emekli Dayanışma Evi'nde konuklara sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra gün taze atıştırmalıklar servis ediliyor.

EKONOMİK MENÜ VE KALİTELİ HİZMET BİR ARADA

Halkın bütçesini yormayacak bir fiyat politikasıyla işletilen tesiste; çay 5TL, bitki çayları 20 TL, Türk kahvesi 25 TL, granül kahve 25 TL, limonata 30 TL, meşrubatlar 40 TL, soda ve ayran 15 TL, sandviç, karışık tost, börek ve gözleme 50 TL, kaşarlı tost 40 TL, 1 top dondurma 20 TL, dilim pasta 90 TL, yaş pasta 50 TL, dilim kek 40 TL ve kurabiye 15 TL gibi uygun fiyatlarla sunuluyor.

'KENDİMİZE AİT HUZURLU BİR MEKÂN BULDUK'

Tesisten faydalanan mahalle sakinleri, sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Tesisin uygun fiyatlarla sunduğu hizmetleri takdir eden Hüseyin Taş, 'Bizler gibi emekli insanlara değer veren, bütçemizi sarsmadan vakit geçirebileceğimiz bu tür sosyal tesislerin olması çok değerli. Burada hem bütçemizi koruyor hem de nitelikli hizmet alıyoruz. Burada arkadaşlarımızla buluşarak sosyalleşiyor, çeşitli eğitim ve kurslarla da bir araya geliyoruz.' şeklinde konuştu.