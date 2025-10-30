Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KAR-DER) tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliği, Karadeniz'in sıcaklığını, dayanışma ruhunu ve kültürel zenginliğini başkentte buluşturdu. Yaklaşık 650 kişinin katıldığı program, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla renklendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleşen Karadeniz Kahvaltısı, siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımla adeta bir kardeşlik şölenine dönüştü. Sabahın erken saatlerinde başlayan programa Karadeniz'in tüm illerinden yaklaşık 650 kişi katıldı.

Etkinliğe, milletvekilleri Semra Dinçer, Hasan Karal, Nevzat Ceylan, Feramuz Üstün, eski milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Katılımcılar, Karadeniz kültürünün başkentte yarattığı birlik atmosferinde bir araya geldi.

'BUGÜN BURADA SADECE KAHVALTI YAPMIYORUZ'

KAR-DER Başkanı Av. Yusuf Bülent Aydın, açılış konuşmasında Karadeniz'in birleştirici gücüne dikkat çekerek, 'Bugün burada sadece kahvaltı yapmıyoruz; dayanışmayı, kardeşliği ve Karadeniz'in samimiyetini paylaşıyoruz. Çorum'dan Artvin'e kadar tüm illerimizin desteğiyle bu birliktelik büyüyor' dedi.

Aydın, dernek olarak kültür, sanat, çevre ve sosyal yardımlaşma alanlarında yeni projelere imza atacaklarını da vurguladı.

KARADENİZ'İN SICAKLIĞI ANKARA'YA TAŞINDI

Etkinlikte tulum ve kemençe ezgileri eşliğinde yöresel lezzetler ikram edildi; hamsi, mısır ekmeği ve peynir çeşitleriyle dolu sofralar memleket havası estirdi. Katılımcılar, hem hemşerileriyle hasret giderdi hem de bölgesel dayanışma projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Program boyunca 'Birlikten doğan güç, Karadeniz'in ruhudur' mesajı öne çıktı. Etkinlik, hatıra fotoğrafları ve samimi sohbetlerle son bulurken, katılımcılar organizasyona öncülük eden KAR-DER Başkanı Yusuf Bülent Aydın ve ekibine teşekkür etti.

Katılımcılar, bu tür etkinliklerin yalnızca hemşeri buluşmaları değil, aynı zamanda Türkiye'nin farklı bölgeleri arasında kültürel köprüler kuran bir dayanışma örneği olduğunu vurguladı.