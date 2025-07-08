Kayseri amatör futbolunun köklü kulüplerinden Kocasinan Şimşekspor’da uzun süredir başkan vekilliği yapan Latif Başkal, görevinden ayrıldığını duyurdu. Başkal, duygusal veda mesajında kulübün başarılarını ve yeni tesis müjdesini paylaşarak, “Sarı siyah her zaman kalbimde” dedi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Şimşekspor’da önemli bir ayrılık yaşandı. Kulübün uzun yıllardır başkan vekilliği görevini sürdüren Latif Başkal, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BU KULÜPTEYİM”

Başkal, paylaşımında çocukluğundan itibaren içinde bulunduğu kulüpte görev yapmanın kendisi için zor bir karar olduğunu belirtti.

“Yönetici olduğum günden beri çocuklarımızın daha fazla spor yapması için çalıştık. Altyapı takımlarımız birçok kez Kayseri şampiyonu olarak bizlere gurur yaşattı” diyen Başkal, bu sezon A takımın Kayseri şampiyonu olup Bölgesel Amatör Lig’e yükselmesinin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

13 yıl önce aynı kupayı babası ve arkadaşlarının kaldırdığını hatırlatan Başkal, bu kez kupayı kendisinin ve ekip arkadaşlarının kaldırmasının özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

YENİ TESİS MÜJDESİ

Başkal, Kocasinan Şimşekspor ve Kayseri amatör sporu için yeni tesislerin müjdesini de verdi. “Valiliğimizin ödenek desteği ve Kocasinan Belediyesi’nin katkılarıyla ihale sürecine geçildi. En kısa sürede kulübümüz ve Kayseri amatör ailesi modern bir sahaya kavuşacak” dedi.

Görev süresi boyunca birçok dostluk kurduğunu belirten Latif Başkal, “Bu camiada bulunmak inanılmaz bir tecrübeydi. Kırdığım, incittiğim birileri olduysa haklarını helal etsinler; hepsi kulübüm içindi” diyerek helallik istedi. Veda mesajında, “Sarı siyah her zaman kalbimin özel bir yerinde olacak” sözleriyle kulübe bağlılığını vurgulayan Başkal, Kocasinan Şimşekspor’un geleceğine olan inancını dile getirdi.