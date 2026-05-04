Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 bin kilometrelik Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Ankara'ya ulaşan katılımcılarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek grubu uğurladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Türkiye etabını sürdüren katılımcı kafileyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan ralli, İstanbul'un ardından Ankara'ya ulaştı. Külliye'de gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ralliye katılan sporcularla tek tek ilgilendi, araçları inceledi ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Katılımcıların çocuklarına oyuncak hediye eden ve harçlık veren Erdoğan, rallinin Ankara etabını da başlatarak kafileyi uğurladı.

Programda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Yaklaşık 1,5 ay sürecek organizasyon kapsamında 19 bin kilometrelik rota takip edilecek. Türkiye etabında İstanbul'dan başlayan yolculuk; Ankara, Kapadokya, Ihlara Vadisi, Nemrut Dağı, Ahlat, Palandöken ve Ani Harabeleri üzerinden devam edecek. Ralli, Türkiye'nin ardından İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya'ya uzanarak Nepal'de sona erecek.