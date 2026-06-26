Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Mektebim Koleji Anaokulu öğrencilerine itfaiye teşkilatının görev, sorumluluk ve çalışmaları tanıtılarak afetlere hazırlık eğitimi verildi. Eğitimde itfaiye teşkilatını yakından tanıyan öğrenciler, afet ve acil durumlara karşı bilinç kazanırken itfaiye ekiplerinin kurduğu parkurda öğrendiklerini eğlenceli bir şekilde uygulama imkânı buldu.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve öğrenime sunduğu güçlü desteğin yanı sıra afetlere hazırlık konusunda her yaş grubundan vatandaşa yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konuk edilen Mektebim Koleji Anaokulu öğrencilerine hem itfaiye teşkilatı tanıtıldı hem de afetlere hazırlık eğitimi verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleşen etkinlikte miniklere, itfaiye teşkilatının görev ve sorumlulukları ile ekipmanları tanıtılırken 112 acil çağrı, yangın ve deprem anında yapılması gerekenler, hayvan kurtarma operasyonu gibi konularda öğretici detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimde itfaiye teşkilatını yakından tanıma fırsatı bulan minikler, afetlere hazırlık bilinci de kazanırken kendilerine özel olarak kurulan parkurda öğrendiklerini eğlenceli yarışmalarla uygulama imkânı buldu.

Anaokulu öğrencilerine yönelik öğretici ve eğlendirici etkinliğe daire bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli İtfaiye Eri Kürşat Maraşlı, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri olarak kurumumuza gelen anaokulu öğrencilerimizle beraber etkinlikler yaptık. Kurumumuzda itfaiye teşkilatımızın görevlerini eğlenceli hale getirip öğretiyoruz. Bu sıra hem öğretirken eğlendirdik hem de eğlenirken öğrendik' dedi.

Mektebim Koleji Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri güler yüzlü misafirperverlikleri, öğretici ve eğlendirici eğitim etkinlerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeline teşekkür ederken eğitim ve öğrenci dostu hizmetlerinden dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.