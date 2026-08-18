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Koleksiyoncular ve hatıra paraya sahip olmak isteyenler, ürün satışa açıldığında Darphane'nin elektronik mağazası üzerinden 1.450 TL karşılığında satın alabilecek.

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Darphane'nin paylaşımına göre hatıra para, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da satışa sunulacak.

İSTANBUL (İGFA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu Bronz Hatıra Para için satış tarihini açıkladı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu için hazırlanan Bronz Hatıra Para'nın 19 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da satışa sunulacağını duyurdu.

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