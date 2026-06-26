Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan Sakarya Maarif Orkestrası ve Sakarya Maarif Çoksesli Öğrenci Korosu, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser programında sanatseverlerle buluştu.

SAKARYA (İGFA) - 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde ulusal ve uluslararası temsil kabiliyeti yüksek bir öğrenci korosu oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda kurulan Sakarya Maarif Çoksesli Öğrenci Korosu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 24 öğrenciden oluşuyor. Düzenli olarak çalışmalarını sürdüren koro, kısa sürede önemli bir gelişim göstererek çeşitli etkinliklerde yer almaya başladı.

Konserde sahne alan Sakarya Maarif Çoksesli Öğrenci Korosu, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Koronun, her eğitim-öğretim yılı başında gerçekleştirilecek yetenek taramalarıyla daha da güçlendirilmesi ve öğrencilerin lise eğitimlerini tamamlayıncaya kadar koroda yer alarak müzik kültürü ve ekip çalışması disiplini kazanmaları hedefleniyor.

Programda ayrıca Sakarya Maarif Orkestrası da sahne aldı. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında hayata geçirilen ve farklı branşlardan öğretmenler ile Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin gönüllü katılımıyla oluşturulan orkestra, on dört saz sanatçısı ve on iki kişilik korosuyla başarılı performanslar sergiledi.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği konserlerle büyük ilgi gören Sakarya Maarif Orkestrası, seslendirdiği eserlerle izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Öğrenci korosu ile birlikte sahne alan orkestra, eğitim ve sanatın bir araya geldiği anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen konser programı, sanatın birleştirici gücünü ortaya koyarken katılımcılar tarafından büyük takdirle karşılandı. Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmaların, öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmaya ve şehrin kültür-sanat hayatını zenginleştirmeye devam edeceği belirtildi.