Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder yolunda 955 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ve iki köprüyü kapsayan 2 km'lik kesimin açıldığını, tamamlanan toplam uzunluğun 10 km'ye ulaştığını bildirdi.

RİZE (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçip Ayder'e ulaşan güzergâhta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin hizmete açıldığını belirtti. Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu'nun bölge turizmi açısından önemli bir güzergâh olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 'Ayder Yaylamız her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Hem kış hem de yayla turizminin gelişmesiyle birlikte güzergâhtaki trafik yoğunluğu da arttı. Mevcut yola şerit ilaveleri yaparak yolun kapasitesini artırıyor, vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti.

ÇAMLIHEMŞİN TÜNELİ 955 METRE UZUNLUĞUNDA

Projedeki sanat yapılarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'Güzergâhta 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam 3 bin 670 metre uzunluğunda 3 tek tüp tünel bulunuyor.' dedi. Bakan Uraloğlu, söz konusu kesimde ayrıca 50 metrelik Akkaya Köprüsü, 40 metrelik Şenyamaç Köprüsü, 135 metrelik Fırtına Deresi Köprüsü, 90 metrelik Hala Deresi-1 Köprüsü ve 30 metrelik Hala Deresi-2 Köprüsü olmak üzere toplam 345 metre uzunluğunda 5 köprü bulunduğunu ifade etti.

Daha önce tek yol standardındaki yaklaşık 8 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını hatırlatan Uraloğlu, 'Pazartesi günü de Çamlıhemşin Tüneli, 135 metre uzunluğundaki Fırtına Deresi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Deresi-1 Köprüsü'nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'ni hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk.' açıklamasında bulundu.

Güzergâhın kalan bölümlerindeki çalışmalara da değinen Uraloğlu, Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Hala-2 Tüneli'nde ise kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını, kemer betonu imalatlarının sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmaların sürdüğünü söyledi.