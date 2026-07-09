Saray Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Atölyeleri, 6 Temmuz Pazartesi günü Atatürk Alanı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı. Yaz Atölyelerinde öğrenciler kültür, sanat ve spor alanlarında düzenlenen 21 atölyede hem beceri kazanacak hem de keyifli bir yaz dönemi geçirecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Atölyeleri, Atatürk Alanı'nda düzenlenen açılış programı ile başladı.

Törende konuşan Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, bugün yalnızca bir yaz atölyesinin kapılarını açmadıklarını; hayallere açılan kapıları, yeni keşifleri, yeni dostlukları ve geleceğe uzanan umut dolu bir yolculuğu birlikte başlattıklarını ifade ederek, 'Bir çocuğun gülümsemesi, bir kentin en büyük zenginliğidir. İşte bu yüzden Saray Belediyesi olarak attığımız her adımda çocuklarımızı merkeze alıyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız yaz tatilini yalnızca ekran başında geçirmesin. Kitaplarla büyüsün, sporla güçlensin, sanatla tanışsın, bilimle merak etsin. Ve en önemlisi; kendine inansın. Ben inanıyorum ki geleceğin başarılı doktorları, ünlü sanatçıları, ünlü sporcuları ve yöneticileri bu atölyelerden çıkacak. Saray'ımızın adını duyuracak, bizleri gururlandıracak' diye konuştu.

Başkan Taşyasan, Saray için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmalar sonrasında eğitmenler, atölyelere katılan öğrencilere Saray Belediyesi tarafından hazırlanan tişört ve şapkaları dağıttı.