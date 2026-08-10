İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Serintepe Mahallesi'nde (Kandere) kronikleşen trafik ve altyapı sorununu çözmek için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede, bir yandan kamulaştırma süreçleri titizlikle devam ederken, diğer yandan anlaşma sağlanan binaların yıkımı hızla gerçekleştiriliyor.

Başkan Eşki, 'Dar boğazı ortadan kaldırmak için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Serintepe ve Altındağ bölgesi çok kısa sürede hak ettiği konfora ve güvenli altyapıya kavuşacak' dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle gezilerine Altındağ bölgesindeki Serintepe Mahallesi ile devam etti.

Alan gezisinde Başkan Eşki'ye; ilgili başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Serintepe Mahallesi Muhtarı Latif Tek eşlik etti.

KAMULAŞTIRMA VE YIKIM ÇALIŞMALARI EŞ ZAMANLI YÜRÜYOR

Başkan Ömer Eşki'nin ana gündem maddesi, daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte incelemelerde bulunduğu Yunus Emre Camisi önündeki ulaşım koridoru oldu.

5701 ve 4310 sokakları birbirine bağlayan, ancak bazı noktalarda genişliği 2 metreye kadar düşen yolun genişletilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin yürüttüğü kamulaştırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir titizlikle yürütülen hukuki süreçler, mahkemeler ve uzlaşı görüşmeleri kapsamında, etaplar halinde kamulaştırılan binaların yıkım işlemleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

SU TAŞKINLARI SON BULUYOR

Projenin sadece bir yol genişletme çalışması olmadığının altını çizen Başkan Eşki, bölgenin kronikleşen altyapı sorununa da neşter vurduklarını belirtti.

Yıkılan ve kamulaştırma süreci devam eden binaların altında İZSU'nun daha önce müdahale edemediği kör noktalar bulunduğunu ifade eden Eşki, 'Bu binaların altında kalan boru hatlarına artık müdahale edebiliyoruz. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında, bu bölgeyi kronik su taşkınlarından tamamen arındıracağız. Mahallemize hak ettiği rahatlığı, ferahlığı ve konforu sağlamış olacağız' diye konuştu.

BAŞKAN EŞKİ MAHALLE SAKİNLERİYLE ÇAY SOHBETİNDE BULUŞTU

Saha incelemelerinin ardından Kandere Parkı'nı ve bölgedeki pazaryerini gezen Başkan Ömer Eşki, esnaf ve vatandaşlarla tek tek selamlaşarak taleplerini dinledi.

İnceleme programını mahalle kahvesinde sonlandıran Başkan Eşki, mahalle sakinleriyle çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bornova Belediyesi'nin vizyon projelerini ve mahalleye yapılacak yatırımları vatandaşlara anlatan Eşki, katılımcı yönetim anlayışıyla Bornova'yı sokak sokak güzelleştirmeye devam edeceklerini vurguladı.