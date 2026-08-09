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Yol yapım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, '17 ilçemizin tamamında ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya, kentimiz genelinde yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' ifadelerini kullandı.

Yolda asfalt seriminin ardından logo ve çizgi çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

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Ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlar, 17 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak vatandaşlarla buluşuyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuyucak ilçesi Gencelli ile Gencellidere Mahalleleri arasında bulunan yolda kazı ve kaldırım yapım çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfalt serim işlemine başladı.

AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan yatırımlarda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan yatırımlarda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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