Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin teminatı olan çocukların öğrenerek, keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklar gönüllerince vakit geçirirken, veliler kütüphaneden çok memnun olduklarını ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi’nde kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı çok amaçlı Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda her yaştan, çeşitli becerilere sahip çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişim ihtiyaçları karşılanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Ağaç yaş iken eğilir’ prensibi ile hayata geçirdiği bu özel proje, çocukların kitap okuyabilecekleri, oyun, müzik gibi farklı çalışma atölyelerine katılabilecekleri, film izleyebilecekleri kapsamlı bir kütüphane olarak adından söz ettiriyor.

2023 yılının nisan ayında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda okuma salonu, masal, sinema, oyun, müzik, resim gibi atölyeler, dış oyun alanı, mini oyun alanı, bilgisayar salonu, kafeterya, grup çalışma odaları, bay-bayan mescit, bebek bakım odası, kafeterya ve bekleme solunu bulunuyor.

Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklar rengârenk etkinliklere katılırken, veliler kütüphaneden çok memnun olduklarını dile getirdi.