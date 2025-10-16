Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı tarafından lityum iyon batarya söndürme denemesi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Mimarsinan Grup Amirliği'nde düzenlediği tatbikatta günlük hayatta yaygınlaşan lityum iyon bataryalarda meydana gelecek yangınların söndürülmesine yönelik yeni söndürme cihazı denemesini içeren tatbikat başarı ile gerçekleştirildi.

Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, günlük hayatta kullanımı yaygınlaşan lityum iyon bataryaların etkin bir şekilde söndürülebilmesine yönelik yeni söndürme maddelerinin denenmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirdiklerine işarete ederek şunları söyledi: 'Dünya genelinde elektrikli ev aletleri kullanımının ve elektrikli araç sayısının hızla artması ile birlikte teknolojinin vermiş odluğu avantajlardan, insanlar ve insanlık en iyi şekilde faydalanıyor. Eğer doğru bir kullanım gerçekleştirmezsek, uygun şarj cihazları kullanmazsak, bakım ve onarım hizmetlerini zamanında almazsak beraberinde bir takım riskleri de içerisinde barındırıyor. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Mimarsinan Grup Amirliği'nde bir söndürme maddesinin denemesini hep birlikte gerçekleştirdik ve risk ortamında nelerle karşılaşacağımız konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştık.'

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan konuşmasında ayrıca, vatandaşlara evlerinde yapabilecekleri basit önlemler hakkında bilgiler vererek önemli tavsiyelerde bulundu. Kızılkan, 'Bu anlamda evimizde bir yangın söndürme tüpünün olması, elektrikli ev aletlerinin şarjlarının zamanında yapılması ve yatarken şarja takılı alet bırakılmaması önem arz etmekte olup kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek isteriz' diye konuştu.