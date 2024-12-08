Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, liseler ve yükseköğretime hazırlanan öğrencilere yönelik destek amacıyla kaynak hazırlık kitabı dağıtımı gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve mehteran gösterileri ile başlayan Kitap Dağıtım Töreni ve Sınav Motivasyon Semineri, çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Anlamlı törende yaptığı konuşmasına, “Muhteşem bir tablo, sevgili gençler alnınızdan öpüyorum, bağrıma basıyorum sizleri, iyi ki varsınız. Cenab-ı Allah’a şükrederek sözlerime başlamak istiyorum. Ay yıldızlı Türk bayrağımızı, adeta göklere, daha yukarılara iletmek için gece gündüz koşturan siz yavrularımızı elbette ki tebrik ediyorum” diye başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerini programda emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederek sürdürdü. Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu dile getirerek başta eğitim konusunda olmak üzere tüm alanlarda hayırları bulunan hayırseverlere teşekkür ve dua etti.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) faaliyetlerinin gösterildiği video gösterimi ile devam eden programda, okullarda yetişen gençlerin çeşitli meslekler edineceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Eğitim bu işte çok anlamı. Sizin için aileleriniz çırpınıyor. Öğretmenleriniz çırpınıyor. O yetmiyor Genç KAYMEK marifetiyle sizlere destek olmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ekibi çırpınıyor. Sebep, cehaletin karşısındayız. Sebep, sizlerin eğitimli, donanımlı olması lazım. Sebep, sizlerin en iyi konumlarda hizmet etmesine vesile olmamız lazım” diye konuştu.