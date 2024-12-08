Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını da güçlendirmek adına Yılbaşı İyilik Pazarı 41 Burda AVM’de başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları için Yılbaşı İyilik Pazarı 41 Burda AVM’de başladı.

Üreten kadınların ortaya koydukları ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkânı sunan İzmit Belediyesi, 41 Burda AVM’de kurulan pazar ile birlikte kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu stantlar sayesinde vatandaşlar, yılbaşı öncesi el emeği ürünleri sevdiklerine hediye edebilme imkanına sahip olabilecekler. İyilik pazarı, yılbaşına kadar kentin diğer bölgelerinde devam edecek.