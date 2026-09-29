Bornova Belediyesi gençleri bilim ve inovasyonla buluşturan yenilikçi Junioruni Lansman Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı. Geleceğin bilim insanları, robotikten sanal gerçekliğe kadar uzanan farklı istasyonlarda kendi projelerini üreterek uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaşadı. İnteraktif organizasyonda takım çalışması ruhu keşfedilirken teknoloji dünyasına önemli adımlar atıldı.

İZMİR (İGFA) - Gençleri bilim, teknoloji ve inovasyonla buluşturan yenilikçi Junioruni Lansman Etkinliği Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde Alman Goethe Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirildi.

13-16 yaş arası yaklaşık 60 öğrencinin katıldığı ve 5 saat süren bu özel organizasyonda, geleceğin bilim insanları uygulamalı istasyonlarda kendi projelerini bizzat üretti.

Etkinliğin temel amacı, öğrencilere teorik bilgilerin ötesinde merak, ekip çalışması ve uygulamaya dayalı bir öğrenme modeli sunmaktır. Gençler; takım çalışması ruhuyla hareket ederek sadece bilgi edinmekle kalmadı; aynı zamanda kodlama, tasarım ve bilimsel araştırma süreçlerinde doğrudan çözümler geliştirdi.