İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Tire'deki altyapı ve üstyapı çalışmalarını kapsayan yaklaşık 300 milyon liralık yatırım tamamlanma aşamasına geldi. Yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırıldığı, eski içme suyu hatlarının yenilendiği ilçede altyapı çalışmalarının ardından cadde ve sokaklar da asfaltlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Tire'de yürüttüğü kapsamlı altyapı ve üstyapı projesi sona yaklaştı. 180 milyon lirası altyapı olmak üzere çalışmaların toplam yatırım maliyeti 300 milyon liraya ulaşıyor. Proje sayesinde ilçede iklim krizinin yol açtığı ani ve yoğun yağışlara karşı daha dirençli bir sistem oluşturuluyor.

YAĞMUR SUYU İLE ATIK SU HATLARI BİRBİRİNDEN AYRILDI

'Tire İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmur Suyu ve Başköy Mahallesi Atık Su Terfi Hattı İnşaatı' kapsamında Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahalleleri başta olmak üzere ilçenin önemli noktalarında çalışma yürütüldü. Selimiye, Mehmet Güvenay, Sadık Giz, Millet, İstasyon, Piri Reis ve Vatan caddelerinde altyapı güçlendirildi. Yaklaşık 10 kilometrelik çalışma kapsamında Tire'nin yağmur suyu ve atık su sistemleri ayrıştırıldı. Yeni ve büyük çaplı hatlarla yağmur suyunun dereye deşarj edilmesi, atık suyun ise ayrı sistem üzerinden arıtma tesisine ulaştırılması sağlandı. Böylece özellikle şiddetli yağışlarda sistem üzerindeki yükün azaltılarak taşkın ve su baskını riskinin büyük ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışma kapsamında yalnızca yağmur suyu altyapısı ele alınmadı. Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu ve eski atık su hatları da yenilendi. İstasyon Caddesi'ndeki üstyapı çalışmaları öncesinde içme suyu hattı yenilenirken, atık su arıtma tesisine ulaşan kolektör hattı da asfaltın yeniden kazılmaması amacıyla çalışma programına dahil edildi. Başköy Mahallesi'nin atık su terfi hattının da yenilendiği proje dahilinde ilçenin farklı noktalarında ızgara ve kutu menfez imalatları yapıldı.

2 BİN 100 TON ASFALT SERİLDİ

Yer altındaki büyük dönüşümün ardından çalışmalar üstyapıya taşındı. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda İZBETON AŞ ekipleri sıcak asfalt serimini sürdürüyor. Bugüne kadar 2 bin 100 ton sıcak asfalt serilirken, çalışmaların tamamlanmasıyla bu miktar 3 bin 300 tona ulaşacak. Kalan asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Uzun ömürlü ve dayanıklı sistemlerle yenilenen altyapıyla Tire'nin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarına değil, gelecek yıllardaki gereksinimlerine de yanıt verilmesi hedefleniyor. Yağmur suyu ve atık su sistemlerinin ayrıştırılması, eski içme suyu ve atık su hatlarının yenilenmesi, taşkınlara karşı yeni hatların oluşturulması ve ardından gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarıyla ilçenin yaklaşık 30 yıllık altyapı ihtiyacı güvence altına alınıyor.