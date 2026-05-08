Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en yoğun ulaşım akslarından biri olan Kartal Katlı Kavşağı'nda yürütülen dev projeyi sahada basın mensuplarıyla birlikte değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, projenin 1 aylık bir süre içerisinde yüzde 17'lik bir tamamlanma seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde yürütülen Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda sürdürülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında hayata geçiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede çalışmalar yoğun tempoda sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Basın Toplantısı'nda kentte göre yapan yaygın ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş, Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ve genel müdürler de eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç sahada düzenlediği basın toplantısında proje sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kent içi ulaşımın en kritik noktalarından biri olan Kartal Kavşağı'nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Büyükkılıç, Trafik Haftası gibi anlamlı bir günde anlamlı projeyi değerlendirmek adına bir araya geldiklerini kaydederek, basın mensuplarına, şehre sahip çıkmaya anlayışıyla toplantıya göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Büyükkılıç, 'Malumunuz şehrimiz yapılan çalışmalar ile dünyada ve ülkemizde kendisinden söz ettiriyor. Bizler de bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti olmak üzere iki önemli ünvan kazandığını hatırlatarak, bu alandaki katkılarından dolayı da basın mensuplarına ayrıca teşekkür etti.

Kartal Katlı Kavşağı Projesi, Kayseri'nin Geleceğine Yön Veriyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin Kartal Katlı Kavşağı Projesi ile ilgili beklenti ve merakları karşısında altyapı ve deplase çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade ederek, 'Kartal Kavşağı'mız tek kavşak gibi gözükse de 3 tane kavşağın yapıldığını görüyoruz. Birincisi K1 dediğimiz kısım. İkincisi şuanda bulunduğumuz kısım. Üçüncüsü de Tacettinveli istikametine giden kısım olmak üzere 3 kavşaktan oluşuyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, toplantı alanında kurulun dev ekran üzerinden projenin detaylarını bir kez daha basın mensupları ile paylaşıp, projenin tamamlanmış haline dair video gösterimi izleterek, 'İnşallah bittiğinde bu tabloyu birebir hayata geçireceğiz. Günlük 120 bin aracın geçtiği kavşağı böylece daha dinamik daha arzu edilen seviyeye getirme yönünde çalışmalarımızı tamamlayacağımıza inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Projenin ihale tarihinin 15 Aralık 2025, sözleşme tarihinin 17 Mart 2026 ve teslim tarihinin 3 Nisan 2026 olduğunu belirten Büyükkılıç, 'Yaklaşık maliyeti 1 milyar 371 milyon 517 bin civarındayken ihalenin sonucu 17 milyon 609 bin 981 Euro, yani 865 milyon artık KDV' dedi.

2.511 Adet Fore Kazığın 878 Adedi Tamamlandı

Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinin yapım çalışmalarının yaklaşık 1 aylık bir süre içerisinde yüzde 17'lik bir tamamlanma seviyesine ulaştığına dikkat çekerek, 'Toplam 2 bin 511 adet fore kazığın 878 tanesi tamamlanmış durumda. Totalde 42 bin metre olarak planlanan fore kazığın 14 bin metresi yapılmış durumda. Yani yüzde 35'e tekabül etmekte. Yaya altgeçit kazı çalışmaları başladı. Tünel perde yapım çalışmaları da devam etmektedir' şeklinde konuştu.

24 Saat Esasına Göre Çalışılacak

Proje alanında çalışmaları yürüten makine ve ekipmanlar hakkında bilgiler veren Büyükkılıç, '8 adet fore kazık makinesi görüyoruz, 4 vinç, 5 ekskavatör, 20 kamyon ve 1 loder var. Mobil beton santrali var, ayrıca 150 personel çalışmakta. 24 saat esasına göre çalışma yönündeki süreç tamamlandı. Şimdiye kadar 24 saat çalışılamamıştı, şimdi 24 saat esasına göre olunca Allah'ın izniyle daha da hızlı devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar yapılan çalışmalar yaklaşık 2 ayda yapılması gerekirken 35 günde yapılmış çalışmalar olarak nitelendirilebilir. Bu da 12 ayda bitmesi gereken inşaatın rahatlıkla 9 ayda biteceğini gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Günlük 120 Bin Araca Kesintisiz Trafik Konforu

Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı proje hedeflerine de ayrı bir parantez açarak, günlük yaklaşık 120 bin aracın geçtiği kavşakta, bekleme süresinde 4 ila 5 dakikalık azalma yaşanması ile 19-20 bin litre yakıt tasarrufu, 5 bin 800 tona petrol tasarrufu sağlanacağını ve bunun da yıllık 300-400 milyon TL ekonomik katkı olarak yansıyacağını söyledi. Büyükkılıç, sağlanacak sürekli trafik akışı ile emisyon ve gürültü seviyelerinin de azalacağını kaydederek, projenin çevreci yönüne de dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, bilgilendirmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Büyükkılıç, basın mensuplarından gelen sorular üzerine Yeni Sanayi-DSİ Kavşağı Projesi'nin Haziran sonunda hizmete açılmasını umduklarını ifade ederek, ayrıca 15 Temmuz Bulvarı-Hacılar Caddesi, Kertmeler Kavşağı içinde çalışmaların devam ettiğini ve ihaleye çıkılacağını aktardı.

Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat Yetkilisi Kayserşah Erdem de projede devam eden hummalı çalışmalara dair bilgiler aktardı.

yükselmesi ve yaşam konforunun artması hedefleniyor.