Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk dört ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 34,2 milyar TL değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildiğini açıkladı. Yakalamalarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış yaşandı.

ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2026 yılının ilk dört ayında düzenlenen operasyonlara ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Nisan döneminde ülke genelinde gerçekleştirilen 2 bin 264 ayrı operasyonda toplam 34 milyar 203 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış anlamına geldiği belirtildi.

Operasyonlarda özellikle uyuşturucu, elektronik eşya, tıbbi malzeme ve makine parçaları öne çıktı.

İlk dört ayda; 9,2 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 539 bin adet makine aksamı, 862 bin 643 adet elektronik eşya, 459 bin 539 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir alanda kaçak eşya yakalaması yapıldığı ifade edildi.

NİSAN AYINDA YÜZDE 216'LIK ARTIŞ

Sadece Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Gümrük Muhafaza ekipleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 216 artışla 572 farklı olayda toplam 12 milyar 359 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Nisan ayındaki operasyonlarda; 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme, 315 ton akaryakıt, 208 araç yakalandı.

Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesine dikkat çekilerek, özellikle çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.