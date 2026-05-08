Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nisan ayında 572 itfai olaya müdahalede bulunarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına sorumluluk alanındaki her konuda fedakârca görev yaptı. Büyükşehir İtfaiye ekipleri ayrıca bir ayda 3 bin 896 vatandaşa da eğitim verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 18 istasyon, 57 araç ve 346 personel ile kentte ve yurtta ihtiyaç duyulan her bölgede, sorumluluk alanına giren her olay ve durumda görevini hızlı, etkin ve titizlikle, başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Nisan ayında 243 yangın, 235 kurtarma, 85 trafik kazası ve 9 su baskınına müdahalede bulunarak, 1 aylık süreçte toplam 572 itfai olaya müdahale etti.

Kaza, yangın, arama kurtarma, su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öte yandan vatandaşların bilinçlenmesi noktasındaki eğitim faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor.

3 Bin 896 Vatandaşa Eğitim

İtfai olaylara müdahalenin yanı sıra vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmalarına da önem veren Büyükşehir İtfaiyesi, 3 bin 896 vatandaşa eğitim sunarken, 90 da denetim gerçekleştirdi.