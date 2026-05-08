Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilecek planlı test uçuşları nedeniyle vatandaşları uyardı. Ses hızını aşacak uçuşlar sırasında yüksek düzeyli gürültü oluşabileceği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, 8 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek planlı test uçuşları nedeniyle vatandaşlara önemli bir duyuruda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 13.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek planlı ve kontrollü uçuş kapsamında bazı uçakların NOTAM'da belirtilen güzergâhları takip ederek Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uçuşlar sırasında uçakların 'ses hızının üzerinde' seyredeceği belirtilirken, bu nedenle yüksek düzeyli ses oluşabileceği ifade edildi.

Valilik, meydana gelebilecek yüksek ses nedeniyle vatandaşların endişe ve paniğe kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, uçuşların planlı test kapsamında gerçekleştirileceğini duyurdu.