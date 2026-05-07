Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Ankara'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık etti. İki lider, enerji, savunma, tarım ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirecek anlaşmalara imza attı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile baş başa görüşme, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve anlaşma töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin ortak tarih, karşılıklı saygı ve kardeşlik temelinde güçlenmeye devam ettiğini belirterek, 2023 yılında belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de faaliyet gösteren 1600'den fazla Türk firmasının yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla sanayi, tarım, madencilik, altyapı ve ilaç sektörlerinde önemli projeler yürüttüğünü ifade etti.

Enerji alanındaki iş birliğine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz başta olmak üzere enerji arz güvenliği konusunda Cezayir ile uzun vadeli ortaklığın güçlendiğini kaydetti. Yenilenebilir enerji, madencilik, tarım ve savunma sanayi alanlarında yeni ortak projelerin gündemde olduğunu belirten Erdoğan, 'Tarım ve gıda güvenliği konusunda Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız' dedi. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılara dikkat çekerek, Türkiye ve Cezayir'in Filistin meselesinde ortak tutum sergilediğini vurguladı. Erdoğan, iki ülkenin bölgedeki şiddet sarmalının sona erdirilmesi konusunda benzer görüşlere sahip olduğunu söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ise Türkiye ile ilişkileri ekonomik açıdan çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, özellikle yenilenebilir enerji, sanayi, tarım, madencilik ve kültürel alanlarda iş birliğini artırmak istediklerini ifade etti.

Dezenformasyonla mücadelede uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un huzurlarında, Cezayir Dışişleri Bakanı Sayın Ahmed Attaf ile: pic.twitter.com/fj15OpeUKS — Burhanettin Duran (@burhanduran) May 7, 2026

Ziyaret kapsamında ulaştırma, telekomünikasyon, ticaret, afet yönetimi, tarım, medya ve yatırım alanlarında çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.