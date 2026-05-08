İzmir'de Karabağlar Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda 2025 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Helil Kınay, mali disiplin, sosyal projeler, araç yatırımları ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2025 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda kapsamlı bir sunum yapan Belediye Başkanı Helil Kınay, ekonomik zorluklara rağmen mali disiplinden taviz vermediklerini söyledi.

'Personeline tek bir kuruş borcu olmayan, bir metrekare yer satmayan, SGK ve vergi borcu bulunmayan bir belediyeyiz' diyen Kınay, belediyenin mali yapısının güçlü olduğunu vurguladı. Belediyenin yalnızca mülk satmadığını, yeni taşınmazlar da kazandırdığını belirten Kınay, tüm yükümlülüklerin zamanında yerine getirildiğini ifade etti.

GELİRLER YÜZDE 44 ARTTI

Mecliste yapılan eleştirilere rakamlarla yanıt veren Kınay, 2024 yılına göre belediye gelirlerinde yüzde 44 artış sağlandığını açıkladı. Gider artışının ise yüksek enflasyona rağmen yüzde 24 seviyesinde tutulduğunu kaydetti.

Bir önceki yıl yüzde 35 olan bütçe açığının uygulanan tasarruf politikaları sayesinde yüzde 14'e gerilediğini belirten Kınay, personel sayısının artırılmadığını, hizmetlerin verimlilik esaslı sürdürüldüğünü söyledi.

BELEDİYEYE 90 YENİ ARAÇ KAZANDIRILDI

Karabağlar Belediyesi'nin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunun büyütüldüğünü açıklayan Başkan Kınay, kiralama modeli yerine belediye bünyesine toplam 90 yeni araç kazandırıldığını duyurdu. Yeni iş makineleriyle asfalt, bakım ve altyapı çalışmalarının büyük ölçüde belediyenin kendi imkanlarıyla yürütüldüğünü belirten Kınay, asfalt yama robotunun ardından ikinci robotun da yakında hizmete alınacağını söyledi.

Akaryakıt giderlerinde ciddi tasarruf sağladıklarını ifade eden Kınay, belediyeye ait akaryakıt istasyonunun önemli avantaj sunduğunu kaydetti. Türkiye'ye örnek gösterilen 'Yeşil İstasyon' projesinin yeniden halkın kullanımına açılması konusunda kararlı olduklarını söyleyen Kınay, hukuki sürecin sürdüğünü belirtti.

SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJELERİ BÜYÜYOR

Konuşmasında sosyal projelere de geniş yer veren Kınay, çocuk akademileri, ileri yaş merkezleri, kadın emeğine yönelik tekstil ve mutfak akademileri ile Kar Kafeler'in aktif şekilde hizmet verdiğini ifade etti.

İlçede sosyal destek çalışmalarının her kesime ulaşmaya devam ettiğini söyleyen Kınay, dayanışma temelli belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini dile getirdi.

Karabağlar'ın önemli yatırımlarından biri olan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının tamamlandığını açıklayan Kınay, gerekli bakanlık onaylarının ardından merkezin İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete açılacağını söyledi. Yeşilyurt Pazaryeri'nde de yapım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Kınay, Osman Aksüner Mahallesi'nde yürütülen dönüşüm sürecinin hızlandığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında altı hektarlık alanda sona yaklaşıldığını belirten Kınay, vatandaşlarla uzlaşma görüşmelerinin başlayacağını açıkladı.

MECLİSTE 'HAKARET' TARTIŞMASI

Bu arada Karabağlar Belediye Başkanı Helin Kınay, CHP Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle yaşanan sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Hiçbir kamu makamına yönelik hakaretin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kınay, konunun yargıya taşındığını ve hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini söyledi. Toplantıda ayrıca Karabağlar Belediye Meclisi bünyesinde İleri Yaş Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyonda Kemal Özdönmez, Ceren Leyla Gür Önalan, Mehmet Türkbay, Fatma Kuzu ve Uğur Özcan görev alacak.