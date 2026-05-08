MARDİN (İGFA) - Mardin'de Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kentin simgesi haline gelen taş mimarinin korunması amacıyla yürütülen restorasyon ve dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

Başkan Şahin, ömrünü tamamlayan betonarme yapılar ile yıkım kararı bulunan binaların yerine, Midyat'ın geleneksel mimarisine uygun yöresel 'katori' taşı kullanılarak yeni yapılar inşa edildiğini belirtti.

Özellikle Ulucami, Akçakaya ve Işıklar mahallelerini kapsayan çalışmalar kapsamında, binlerce yıllık taş evler ve tarihi hanlar aslına uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor.

KAÇAK YAPILARA KARŞI KARARLI MÜCADELE

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, kent estetiğini bozan ruhsatsız yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Kentin tarihi dokusunu, estetiğini ve düzenini korumak adına kaçak ve ruhsatsız yapılara karşı mücadeleleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Şahibn, 'Halkımızın güvenliği ve şehrimizin kimliğini korumak için gerekli çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edeceğiz' dedi.