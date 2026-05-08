İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 48 suçlunun farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Operasyonlarda organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu şüphelilerinin de bulunduğu bildirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 27 kişi ile ulusal seviyede aranan 21 kişi; başta Gürcistan olmak üzere Almanya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Süreçte ayrıca KOM, Narkotik, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve TEM birimlerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı görevlilerinin de görev aldığı ifade edildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/2052659365660737542

Bakanlık, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yapılan ortak çalışmalar sonucunda yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu ticareti şüphelilerinin yakalanarak Türkiye'ye getirilmeye devam edileceği vurgulanırken, operasyonda görev alan güvenlik birimleri ve adli makamlar tebrik edildi.