Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında düzenlediği 'Film Gibi Bir Gece' adlı oda müziği konseriyle sanatseverlerle buluştu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Keman sanatçısı Can Özhan ve piyanist Dilan Dereli, popüler ve klasik film müziklerinden oluşan etkileyici repertuvarlarıyla dinleyicilere keyifli bir müzik deneyimi sundu.

Konserde F. Chopin, F. Brahms, A. Vivaldi, J. Hisaishi gibi birçok önemli bestecinin eserlerine yer verildi. Virtüözite ve teknik beceri gerektiren tüm eserleri müzikal derinlikleriyle harmanlayarak icra eden değerli müzisyenler sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Eserlerin kullanıldığı filmlerden sahnelerin projeksiyonla izleyicilere gösterilmesi, konserin atmosferini zenginleştirdi. Konser sonunda uzun süre alkışlanan Can Özhan ve Dilan Dereli, izleyicilerin yoğun isteği üzerine sahneye yeniden çıkarak F. Chopin'in Nocturne No. 20 adlı eserini seslendirdi. Büyük beğeni toplayan konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz gerçekleştireceği 'Cumhuriyet Bayramı Konseri' ile sanatseverlerle buluşacak.