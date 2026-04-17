KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de tarımsal üretimi artırmak ve atıl arazileri ekonomiye kazandırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, 19 milyon TL'yi aşan 360 ton tohumu yüzde 50 hibe desteğiyle düzenlenen törenle çiftçilere dağıttı. Tören kapsamında ayrıca Bakanlık tarafından 300 ton tohum dağıtımı da gerçekleştirildi.

Kayseri'de üreticinin yanında duran projelere bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında düzenlenen törende, 660 ton tohum çiftçilere teslim edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Tohum Temin Töreni'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Vali Vekili Adnan Türkdamar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Günay Çakı, ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olaydan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, Türk milletine ve acılı ailelere baş sağlığı temenni edip, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkartmış olduğu yasa ve yetkilerle, sadece belediye hizmetlerinin dışında diğer alanlarda da ülkenin kalkınmasına yönelik hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu kaydetti.

Tarım ve hayvancılığın yanı sıra Kayseri'nin turizm alanında da kendisinden söz ettirdiğini, bu sezon Erciyes Kayak Merkezi'ne 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladığını belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Daha önce Avrupa'nın en iyi şehri ünvanı ile Altın bayrak ödülünü almıştık. Bu defa Dünya Spor Başkentliği olma yolunda başvurumuzu yapmıştık, Avrupa'dan heyet incelemek üzere geldi, Kayseri'mizde misafir ediliyor, spor yazarlarımız şehrimizi en güzel şekliyle tanımlıyor. Bu da yetmiyor, şehrimizi Türk Cumhuriyetleri arasında kültürün başkenti olma yönünde çabalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, 16 ilçemizi de ayrıştırmayan bir anlayış ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ötekileştirmeden hizmet ediyoruz.'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri ekim alan büyüklüğünde Türkiye'de 5'inci sırada olduğunu, üretim miktarında Kayseri'nin yine 5'inci sırada olduğunu, ilk 10 içerisinde 24 tane ürün olduğunu ve 32 tane de coğrafi işaretli ürünleri olduğunu anlattı. Saklav, yaklaşık 500 bin dekar atıl olan nadas araziyi tarımsal üretime kazandırdıklarını söyleyerek, 'Bakanlığımız olarak 2026'da bugün yaklaşık 300 ton, Büyükşehir Belediyemiz olarak da 365 ton nohut, aspir, yeşil mercimek, kuru fasulye ve dörtlü karışım tohumu dağıtacağız' dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise Kayseri'nin sanayi ve ticaret şehri olarak bilindiğini son yıllarda artık tarım ve hayvancılık alanında da ilk 5'te olduklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç'a 'iyi ki varsınız' diyen Güneş, 'Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çiftçi sizinle gurur duyuyor. Her yerde emeğiniz var, sadece tohum değil, arazi yollarında, ekipmanlarda her yerde emeğiniz var. Türkiye'de en çok tarıma destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'dir' diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirilirken, üreticiler de bu projeden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Proje kapsamında dağıtılan tohumlar; 200 ton nohut, 100 ton aspir, 60 ton yem bitkisi karışımı olmak üzere toplam 360 tona ulaştı. Bu destekle yaklaşık 45 bin dekar tarım arazisinin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor. Toplam maliyeti 19 milyon 320 bin TL olan projenin yarısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak karşılanırken, kalan yüzde 50'lik kısım üreticiler tarafından üstlenildi.

Destekler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Planlı Ekim Projesi' kapsamında, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere verildi. Bu sayede hem planlı üretimin yaygınlaştırılması hem de tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor.