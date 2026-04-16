Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mart 2026'da aylık yüzde 2 artarken, yıllık bazda nominal artış yüzde 26,4 oldu ancak reel olarak yüzde 3,4 düşüş kaydedildi. Veriler konut ve kira piyasasında artış eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, endeks 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 219,7 seviyesine yükseldi.

Yıllık bazda ise konut fiyatlarında nominal artış yüzde 26,4 olarak gerçekleşirken, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,4'lük düşüş yaşandı. Bu durum, enflasyon etkisi dikkate alındığında konut fiyatlarındaki artışın gerçekte değer kaybına işaret ettiğini ortaya koydu. Büyükşehirlerde de artış eğilimi sürdü.

Mart ayında İstanbul'da aylık yüzde 2,2, Ankara'da yüzde 2,5 ve İzmir'de yüzde 2,8 oranında artış kaydedildi. Yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 27,8, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir'de yüzde 24,3'lük yükseliş görüldü.

Bölgesel dağılımda en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile TR71 (Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde gerçekleşti.

En düşük artış ise yüzde 21,1 ile TR21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) bölgesinde kaydedildi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ'NDE SON DURUM NE OLDU?

Öte yandan, Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) Mart ayında aylık yüzde 2 artarken, yıllık bazda nominal yüzde 34,4 yükseldi ve reel olarak yüzde 2,7 artış gösterdi.

Büyükşehirlerde kira artışları İstanbul'da yüzde 39,4, Ankara'da yüzde 37,7 ve İzmir'de yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti. Bölgesel olarak en yüksek kira artışı yüzde 40,5 ile Doğu Anadolu'daki TRB2 (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır) bölgesinde görülürken, en düşük artış yüzde 25,7 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde kaydedildi.