TÜİK verilerine göre Mart ayında ilk el konut satışları artarken ikinci el ve yabancılara satışlarda düşüş dikkat çekti. Mart ayı verileri hem konut, hem de iş yeri piyasasında kredi destekli satışların arttığını, buna karşın genel satışlarda ve özellikle ikinci el piyasasında zayıflamanın sürdüğünü ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, konut piyasasında sınırlı bir hareketlilik yaşanırken satış türleri arasında farklı yönlü değişimler görüldü.

Mart ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 35 bin 725'e yükseldi. Buna karşılık ikinci el konut satışları yüzde 3,6 azalarak 77 bin 642 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,5 olurken, ikinci el satışların payı yüzde 68,5 seviyesinde gerçekleşti.

Finansman tarafında ise ipotekli satışlarda dikkat çekici bir artış yaşandı. İpotekli konut satışları yüzde 35,9 artışla 25 bin 978'e çıkarken, diğer satış türleri yüzde 9,6 düşüşle 87 bin 389 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin payı yüzde 22,9 olarak hesaplandı.

Öte yandan takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, konut satışlarında yıllık bazda düşüş eğilimi sürdü. Bu kapsamda ilk el satışlar yüzde 1,8, ikinci el satışlar ise yüzde 6,2 azaldı. Aylık bazda bakıldığında da hem ilk el hem ikinci el satışlarda gerileme görüldü.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise düşüş devam etti. Mart ayında yabancılara satışlar yüzde 20 azalarak bin 353'e geriledi. Toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,2 olan yabancı alımlarında ilk sırayı 229 konutla Rusya vatandaşları aldı. İran ve Almanya vatandaşları da en fazla alım yapan diğer ülkeler arasında yer aldı.

İş yeri satışlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. İlk el iş yeri satışları yüzde 5,4 azalarak 3 bin 787'ye, ikinci el satışlar ise yüzde 12,3 düşüşle 9 bin 712'ye geriledi. Buna karşın ipotekli iş yeri satışları yüzde 60,1 artarak 698'e yükselirken, diğer satışlar yüzde 12,6 azalarak 12 bin 801 oldu.