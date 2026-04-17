Rekabet Kurumu, MediaMarkt Türkiye hakkında rekabet ihlali gerekçesiyle idari para cezası vermişti. Şirket, karara itiraz sinyali verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Rekabet Kurumu, MediaMarkt Türkiye'nin 'topla-dağıt karteli' niteliğinde değerlendirilen bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine hükmederek şirkete idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından yazılı bir açıklama yapan MediaMarkt Türkiye, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de rekabet hukukuna tam uyumu temel ilke olarak benimsediklerini vurguladı. Şirket, inceleme süreci boyunca Rekabet Kurumu ile iş birliği içinde hareket edildiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu değerlendirmeye konu edilen nitelikte bir ihlalin tarafı oldukları yönündeki tespitin kabul edilmediği ifade edilirken, gerekçeli kararın tebliğinin ardından sürecin hukuki boyutlarıyla değerlendirileceği ve mevcut yasal hakların kullanılacağı kaydedildi. MediaMarkt Türkiye, 19 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerine 4 bini aşkın çalışanı ve iş ortaklarıyla birlikte devam edeceğini belirterek, müşterilerine en iyi teknoloji alışverişi deneyimini sunma hedefini sürdüreceğini vurguladı.