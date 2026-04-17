Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 12 milyar 813 milyon TL'lik tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çiftçilere yönelik büyük bir destek ödemesini duyurdu.

Bakan Yumaklı, üretimi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 12 milyar 813 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına saat 18.00 itibariyle aktarılacağını açıkladı.

'Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya; üretimi artırmaya devam ediyoruz' diyen Bakan Yumaklı, yapılan ödemenin üreticilere katkı sağlamasını temenni ederken, söz konusu desteklerin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin ekonomik olarak güçlendirilmesi açısından önemli olduğu kaydedildi.