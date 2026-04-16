TÜİK verilerine göre, 2024 yılında hizmet ihracatı ve ithalatında en büyük payı büyük ölçekli girişimler aldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 'Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti' istatistiklerine göre, hizmet ticaretinde büyük ölçekli işletmelerin belirleyici rolü devam etti.

Verilere göre, hizmet ihracatının yüzde 62,3'ü ve hizmet ithalatının yüzde 56'sı 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Buna karşın mikro ölçekli işletmeler, ihracatçıların yüzde 74,3'ünü oluşturmasına rağmen toplam ihracattan yalnızca yüzde 8,7 pay aldı.

Hizmet ihracatında sektörler incelendiğinde, toplam 60,9 milyar dolarlık ihracatın 40,2 milyar doları ulaştırma ve depolama faaliyetlerinden geldi. Bilgi ve iletişim sektörü 5,9 milyar dolar, imalat sanayi 4,3 milyar dolar, finans ve sigorta faaliyetleri ise yaklaşık 2,9 milyar dolarlık katkı sağladı.

İthalat tarafında ise toplam 48,4 milyar dolarlık hizmet ithalatının en büyük kısmı 12,7 milyar dolarla imalat sanayinden kaynaklandı. Toptan ve perakende ticaret 9,6 milyar dolar, finans ve sigorta sektörü 3,8 milyar dolar, bilgi ve iletişim sektörü ise 2,7 milyar dolar hizmet ithalatı gerçekleştirdi.

Öte yandan yabancı kontrollü girişimlerin hizmet ticaretindeki payı da dikkat çekti. Bu işletmeler, toplam hizmet ihracatının yüzde 18,8'ini ve ithalatın yüzde 32'sini gerçekleştirdi. Alt kalemlerde ise taşımacılık hizmetlerinde ihracatın yüzde 90,2'si Türkiye kontrollü girişimler tarafından yapılırken, telekomünikasyon ve bilgi hizmetlerinde yabancı kontrollü şirketlerin payının daha yüksek olduğu görüldü.