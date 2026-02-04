Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. denetimindeki özel halk otobüsünde fenalaşan bir vatandaş, duyarlı şoförün hastaneye ulaştırmasıyla hayata tutundu. Örnek davranış, takdir topladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada insan hayatını önceleyen örnek bir davranışla bir kez daha takdir topladı. Erkilet Cami Kebir - Ertuğrul Gazi hattında sefer yapan özel halk otobüsünde fenalaşan bir vatandaş, şoförün hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde sağlık ekiplerine zamanında ulaştırıldı.

Olay, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında, 38 AB 210 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Yaklaşık 55-60 yaşlarında erkek bir yolcunun fenalaştığını fark eden diğer yolcular, durumu hemen otobüs şoförü Nazmi İnce'ye bildirdi.

Durumu ciddiyetle ele alan şoför İnce, vakit kaybetmeden güzergâhını değiştirerek aracı Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.