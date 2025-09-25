Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek olan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin işletme süreciyle ilgili geniş katılımlı toplantı gerçekleştirildi. 30 milyon TL yatırım maliyetli proje, Alzheimer hastalarına gündüz bakım hizmeti sunacak.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin tamamlanmasının ardından işletilmesine yönelik gerçekleştirdiği toplantı, ilgili tüm paydaşları bir araya getirdi.

Toplantıya Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu katıldı.

Toplantıda, inşaat çalışmaları hızla devam eden ve Kayseri için büyük öneme sahip Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin işletme süreci, hizmet kapsamı ve sunulacak destekler detaylı şekilde ele alındı.

Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, toplam 3 bin metrekarelik alanda yükselen yapının teknik ve fonksiyonel detaylarına ilişkin bilgi verdi. Baltacı, merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

Kayseri’de sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeye öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde, hayırsever Ramazan Büyükkılıç ile iş birliği içinde yapımına başlanan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin yatırım maliyeti 30 milyon TL olarak açıklandı.

Üç ana bölümden oluşan yapı, yaşam alanları, atölyeler, yemek salonları, çok amaçlı odalar, mutfak, banyo, mescit ve yönetim ofisleriyle donatılıyor. Ayrıca konferans salonu ve hasta yakınları için sosyal destek alanları da projeye dâhil edildi. Hastalığı ileri düzeyde olmayan bireylerin gündüz saatlerinde bakım alabileceği merkezde; sosyal etkileşimi arttıracak aktiviteler, bilişsel egzersizler ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar yer alacak.

Aynı zamanda hasta yakınlarına yönelik eğitim, seminer ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunularak Alzheimer farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle hem Alzheimer hastalarına hem de hasta yakınlarına yönelik çok yönlü destek sağlayarak, toplumsal duyarlılığı ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.