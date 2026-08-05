Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de içme ve kullanma suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına almak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında farklı noktalara yeni prefabrik su depoları ve vana odaları kazandırıldı.



Çalışmalar kapsamında Mihalıççık ilçe merkezi ile Lütfiye Mahallesi'nin ortak kullanımına yönelik prefabrik içme ve kullanma suyu deposu ile vana odası montajı tamamlanırken, Akçaören Mahallesi'nde de aynı kapsamda yeni depo ve vana odası kuruldu.

Sivrihisar ilçesine bağlı Mülk Mahallesi ile Kaymaz Mahallesi Subaşı Mesire Alanı'nda da prefabrik depo ve vana odaları tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.



Hayata geçirilen yatırımlarla içme ve kullanma suyunun güvenli koşullarda depolanması sağlanırken, su dağıtım sisteminin işletme güvenliği ve hizmet sürekliliği de güçlendirildi.

Böylece kırsal yerleşim alanlarının mevcut altyapı kapasitesi artırılarak, bölgenin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturuldu.



ESKİ Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin sürdürülebilir kent yönetimi anlayışı doğrultusunda, kent merkezi ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin vatandaşların güvenli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlayacak altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti.