Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören Asya Kocakaya, zabıta ekiplerinin düzenlediği sürpriz doğum günü etkinliğiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Zabıta mesleğini çok seven minik Asya, 8’inci yaşı için özel bir kutlamayla hayatının en güzel anlarından birini yaşadı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören Asya Kocakaya’nın doğum gününü kutlamak için özel bir organizasyon düzenledi. Zabıta mesleğini çok seven Asya, zabıta ekipleri tarafından evinden alınarak, zabıta merkez amirliğine getirildi. Asya, burada zabıta personeli tarafından konfetilerle ve coşkulu "İyi ki doğdun Asya" sloganlarıyla karşılandı.

Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından gözleri mutlulukla dolan Asya, sürpriz karşısında büyük bir sevinç yaşadı. Fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasının kesilmesinin ardından Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, "Artık sen bizim zabıta neferimizsin. Bu mesleği sevdiğin için sana çok teşekkür ederiz. Asya'nın bu talebini duyduğumuzda çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, Asya’mıza ve ailesine selamlarını gönderiyor" dedi.

Başkan Kayacık, Asya'ya zabıta tişörtü ve şapkası hediye ederek, gelecekte de Asya'nın her zaman yanında olacaklarını belirtti. Ayrıca, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ise "Biz senin emrindeyiz, doğum günün kutlu olsun, sen bizim kızımız, canımızsın. İyi ki doğdun Asya" diyerek, duygusal bir mesaj verdi.

Zabıta telsizinden yaptığı anonsla tüm zabıta ekibine teşekkür eden Asya, "Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Asya'nın 8’inci yaş günü, zabıta ekiplerinin katkılarıyla unutulmaz bir anıya dönüştü.