Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Avrupa Birliği destekli European Week of Winter Sport kapsamında düzenlenen uluslararası yarışmada 'En İyi Tanıtım Videosu ve Fotoğrafı' kategorisinde birincilik elde ederek Avrupa'nın en iyisi seçildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde hayata geçirilen spor yatırımları ve projeler, şehri ulusal ve uluslararası ölçekte öne çıkarmaya devam ediyor. Son yıllarda gerçekleştirilen modern spor tesisleri, dağ ve doğa sporlarına yönelik yatırımlar, gençlere ve çocuklara sunulan destek programları ile Kayseri, spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış sporları alanındaki vizyonunu uluslararası arenada taçlandırdı. Avrupa Kış Sporları Haftası (EWWS) kapsamında düzenlenen ve Avrupa genelinden çok sayıda kurumun katıldığı prestijli yarışmada, Kayseri'yi ve kış sporlarını anlatan tanıtım çalışması birinciliğe layık görüldü.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen European Week of Winter Sport isimli Avrupa Kış Sporları Haftası organizasyonda elde edilen bu başarı; yalnızca bir medya çalışmasının ötesinde, Kayseri'nin spor altyapısı, organizasyon gücü ve uluslararası vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi. Spor A.Ş. tarafından hazırlanan kış sporlarını anlatılan tanıtım videosunda, Erciyes Dağı başta olmak üzere kentin kış sporları potansiyeli, doğal güzellikleri ve spor kültürü etkileyici bir anlatımla bir araya getirildi.

Kayseri'nin bu yükselişi, ACES Europe tarafından verilen '2024 Avrupa Spor Şehri' ünvanı ve Altın Bayrak ödülü ile de tescillenmişti. Kent, şimdi ise 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecini kararlılıkla sürdürüyor. Elde edilen Avrupa birinciliği, Kayseri'nin kış sporlarında ulaştığı seviyeyi ve geleceğe yönelik güçlü hedeflerini bir kez daha gözler önüne serdi.