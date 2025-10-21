Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleceğin dirençli şehirlerini inşa edecek üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin uygulamalı ders görmesi için şantiyelerinin kapılarını açtı.

KAYSERİ (İGFA) - Genç ve öğrenci dostu şehir Kayseri'nin belediyesi Büyükşehir, öğrencilere yönelik katkı ve desteklerini her kulvarda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda yol, katlı kavşağı ve kentsel dönüşüm inşa çalışmaları kapsamındaki DSİ Ana Tamir Katlı Kavşağı ile Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesindeki temel çalışmalarında üniversite öğrencilerini ağırlayan Büyükşehir, teorik derslerdeki bilgileri uygulamalı olarak da öğrencilere sunma fırsatı tanıdı.

Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri ile beraberindeki öğretim üyelerini şantiyelerinde konuk eden Büyükşehir, bu anlamda da eğitim öğretim ile öğrencilere katkısını sürdürdü.

Gerçekleştirilen programda konuşan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikli hedeflerinin Kayseri'yi dirençli hale getirmek olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, 'Şehrimizde adeta üniversite öğrencileri için laboratuvar anlamına gelen şantiyelerimizde Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerimizi, geleceğin dirençli şehirlerini yapacak mühendisleri ağırladık. Burada çocuklar fore kazık çalışmalarını ve zemin iyileştirme uygulamalarını yerinde gördüler. Teoride gördükleri şeyin uygulamasını da gördüler. Bu anlamda şantiyeleri bize açan değerli daire başkanlarımıza teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı'ndan görev yapan Prof. Dr. Erdal Uncuoğlu ise 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik iki sahada teknik gezi yaparak derste gördükleri teorik bilgilerin uygulamasını göstermeye çalıştıklarını dile getirdi. Öğretim Üyesi Uncuoğlu, program ile şantiye alanlarındaki çalışmalarda interaktif bir şekilde uygulamalı olarak derslerin verildiğini sözlerine ekledi.