Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, viyadükte uçurumda mahsur kalan bir keçiyi başarılı bir operasyonla kurtararak sahibine teslim etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Talas ilçesi viyadük bölgesinde uçuruma düşen bir keçiyi kısa sürede gerçekleştirilen titiz bir operasyonla kurtardı.

İhbarın alınmasının ardından kısa sürede bölgeye ulaşan Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, profesyonel ekipman ve deneyimli personeliyle zorlu arazi koşullarına rağmen küçükbaş hayvanın bulunduğu noktaya indi. Ekipler, dikkatli ve koordineli bir çalışma sonucunda mahsur kalan keçiyi güvenli bir şekilde yukarı çıkardı.

Sağlıklı bir şekilde kurtarılan keçi, sahibine teslim edilirken, besici Osman Koç, gösterdikleri özverili çalışma ve hızlı müdahale için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda her geçen gün daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiyesi, 17 istasyon, 57 araç ve 311 personeliyle sadece yangın ve kazalarda değil, hayvan kurtarma operasyonlarında da etkin rol oynuyor. Büyükşehir İtfaiyesi, modern ekipmanları ve uzman kadrosuyla Kayseri'nin merkezinden en uzak ilçesine kadar her noktada hızlı ve etkili müdahaleleriyle takdir toplamaya devam ediyor.